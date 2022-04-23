Feci kaza!

Bugün saat 18.00 sıralarında Girne'de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde, Cumhur Doğruyol (E-58), yönetimindeki SR 008 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından kaldırma çıkarak kaldırım üzerine yaya olarak yürümekte olan Tamer Emir (E-54), Nedret Kalyoncu Emir (K-58) ve kimliği meçhul erkek bir şahsa çarptıktan sonra kaldırım üzerinde bulunan ağaca çarpıp durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Cumhur Doğruyol ile yaya Tamer Emir ve Nedret Kalyoncu Emir Girne Dr Akçiçek Hastanesine kaldırılmışlardır.

Tamer Emir Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Yaralıların tedavileri halen sürüyor. Kazada aracın çarptığı kimliği meçhul şahıs olay yerinden koşarak uzaklasmıştır. Soruşturma devam etmektedir.