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FECİ KAZA! İki kişi yaralandı

Karpaz-İskele ana yolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkıp su kanalına düşerek takla atan araçtaki iki genç hafif yaralandı.

03 Eylül 2021 Cuma 14:59
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FECİ KAZA! İki kişi yaralandı

20 yaşındaki araç sürücüsü Orhun Güneş ve araçta yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki Eren Bülbül’ün kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesine tedavilerinin ardından müşahede altına alındıkları bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kaza, bugün saat 10.30 sıralarında, Karpaz-İskele ana yolunda meydana geldi. Orhun Güneş yönetimindeki FY 469 plakalı salon araç, Ziyamet istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun solundan çıkarak su kanalına düşerek takla attı.

Son Güncelleme: 03.09.2021 15:05
Anahtar Kelimeler:
KazaTrafik Kazası
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