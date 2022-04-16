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FECİ KAZA! Yaralılar var...
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FECİ KAZA! Yaralılar var...

Bugün sabah saatlerinde Lefkoşa - Güzelyurt Anayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

16 Nisan 2022 Cumartesi 09:15
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FECİ KAZA! Yaralılar var...

Polisten kazayla ilgili verilen bilgi şu şekilde:

16.04.2022 tarihinde, saat 06:30 sıralarında, Lefkoşa - Güzelyurt Anayolunun Serhatköy mevkiinde, Adem KUŞCU (E-49), 62 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JK 271 plakalı otobüs ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu aracının direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak orta refüj içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra refüj içerisinde sağ yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan otobüs şoförü Adem KUŞCU ile otobüste yolcu olarak bulunan Zeynep ALTINTAŞ (K-45) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 16.04.2022 09:33
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