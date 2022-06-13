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Feci kaza! Yoğun bakıma alındı

Yenierenköy’de meydana gelen trafik kazasında Onur YİĞİT yoğun bakıma alındı.

13 Haziran 2022 Pazartesi 10:35
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Feci kaza! Yoğun bakıma alındı
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Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

12.06.2022 tarihinde, saat 10:40 sıralarında, Yenierenköy’de, İstiklal Caddesi üzerinde, Onur YİĞİT(E-24) yönetimindeki CF 435 plakalı araç ile kuzeybatı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak, cadde üzerinde bulunan bir ikametgahın bahçe duvarına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan Onur YİĞİT, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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