Feci kazada 1 ağır yaralı

6.7.2022 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Dikmen - Lefkoşa Anayolu üzerinde, Emete YORGANCIOĞLU (K-38), yönetimindeki EF 105 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada gidiş istikametine göre sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip aracının yol içerisinde savrulması sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Hayrullah TABAŞ (E-35) yönetimindeki SZ 394 plakalı van araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu ağır yaralanan EF 105 plakalı araç sürücüsü Emete YORGANCIOĞLU kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.