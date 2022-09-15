Feci kazada 1 ağır yaralı

15.09.2022 tarihinde, saat 16:45 sıralarında, Yonca Kavşağı - Ercan Anayolu üzerinde, Şerif Sercan BALTRAK (E-40), yönetimindeki TSV 012 plakalı araç ile Yonca üst geçidinden Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada, yol çizim çalışması için trafik hunileri ile tedbir alınarak yol çizim çalışması yapıldığı esnada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek çizim çalışmalarında görevli Mehmet KOÇAK (E-42)'a çarpmıştır. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Mehmet KOÇAK kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü Şerif Ercan BALTRAK tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.