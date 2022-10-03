Feci kazada 1 kişi yoğun bakıma kaldırıldı

Polisten kazayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

02.10.2022 tarihinde, saat 05:00 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde, Hasan ERGEL (E-26) yönetimindeki PA 497 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Zet Karting isimli işletme önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Ahmet COŞKUN (E-50) yönetimindeki LS 343 plakalı kamyonet aracın arka kısmına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan PA 497 plakalı araç sürücüsü Hasan ERGEL, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.