27.09.2022 tarihinde, saat 20:20 raddelerinde Aydınköy'de, Şht Salih Tahir Sokak boyunca yönetimindeki NK 208 plakalı salon araçla doğu istikametine doğru seyreden Oktay UMUTLU (E-36), yolun sonunda bulunan Laleli Sokak kavşağına geldiğinde kavşakta durmadan dikkatsizce bu caddeye çıkış yapmasi sonucu, o sırada Şht Dürüye Salih Sokaktan bisikletle kavşakta durmadan dikkatsizce Laleli Sokağa giriş yapan Mustafa GÖKÇE (E-15)'ye çarpışmıştır. Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Mustafa GÖKÇE Lefkoşa Devlet Hastahanesine kaldırılarak acil serviste müsahade altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
Feci kazada 15 yaşındaki genç hastaneye kaldırdı
Aydınköy'de trafik kazası meydana geldi.
27 Eylül 2022 Salı 22:19
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Son Güncelleme: 27.09.2022 22:22