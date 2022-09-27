Feci kazada 15 yaşındaki genç hastaneye kaldırdı

27.09.2022 tarihinde, saat 20:20 raddelerinde Aydınköy'de, Şht Salih Tahir Sokak boyunca yönetimindeki NK 208 plakalı salon araçla doğu istikametine doğru seyreden Oktay UMUTLU (E-36), yolun sonunda bulunan Laleli Sokak kavşağına geldiğinde kavşakta durmadan dikkatsizce bu caddeye çıkış yapmasi sonucu, o sırada Şht Dürüye Salih Sokaktan bisikletle kavşakta durmadan dikkatsizce Laleli Sokağa giriş yapan Mustafa GÖKÇE (E-15)'ye çarpışmıştır. Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Mustafa GÖKÇE Lefkoşa Devlet Hastahanesine kaldırılarak acil serviste müsahade altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.