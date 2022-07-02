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Feci kazada 2 kişiyi ciddi şekilde yaraladı.. Alkol testini reddetti!

Girne - Güzelyurt anayolu üzerinde meydana gelen ağır yaralanmalı kaza ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü C.A.P mahkeme huzuruna çıkarıldı.

02 Temmuz 2022 Cumartesi 16:25
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Feci kazada 2 kişiyi ciddi şekilde yaraladı.. Alkol testini reddetti!
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(Kamalı Haber)

Girne - Güzelyurt anayolu üzerinde meydana gelen ağır yaralanmalı kaza ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü C.A.P mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Oral Time bulguları aktardı.

Timel 01.07.2022 tarihinde, saat 18:45 raddelerinde Girne-Güzelyurt anayolu 15-16 kilometreleri arasında doğu istikametine doğru seyreden RJ 647 plakalı Land Rover marka araç sürücüsü Kayalar'da sakin zanlının karşıdan gelmekte olan araçlara öncelik hakkı tanımadan yolun sağında bulunan bir restorantın park alanına dönüşe geçtiği esnada, o esnada anayol üzerinde batı istikametine doğru seyreden RY 273 plakalı Honda marka araç sürücüsü Lapta'da sakin E.Ş'nin önünü tıkayıp çarpası sonucu bir kaza meydana geldiğini söyledi.

Polis kaza sonucu RY 273 plakalı araçta yolcu olarak bulunan H.Ş'nin ağır yaralanarak, E.Ş'nin ise hafif yaralı olarak ambulans ile Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldığını mahkemeye aktardı.

Polis akabinde H.Ş'nin tedavisinin devamı için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesine sevk edilip çekilen röntgen sonucu L3 kemiğinin kırık olduğu ve batın kısmında Sıvı biriktiği tespit edilerek cerrahi serviste müşahede altına alındını belirtti.

Polis memuru Oral Timel kaza sonucu RJ 647 plakalı araca 50000 TL, RY 273 plakalı araca ise 70000 TL tahmini hasar olduğu araç sürücüsü zanlının nefesinde alkol kokusu olmasına rağmen alkolmetre test cihazına yeterli nefes örneği vermeyi ve kan örneği vermeyi reddettiğini mahkemeye aktardı.

E.Ş'nin ileri muanesinde L1 kemiğinde kırık tespit edildiğini belirtti.

Polis araç sürücüsünün doktor kontrolünden geçirilmesinin akabinde polis hücerelerine yerleştirildiğini mahkemeye aktardı.

Polis meselenin soruşturmasının yeni olduğu alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gerek kamera görüntüleri bulunduğunu belrterek soruturma maksatlı ilk etapda 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme zanlının soruçturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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