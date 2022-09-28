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Feci kazada bir kişi hastanelik oldu

Bugün öğle saatlerinde Mağusa'da trafik kazası meydana geldi.

28 Eylül 2022 Çarşamba 16:33
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Feci kazada bir kişi hastanelik oldu



Kazanın detaylarını polis şu şekilde açıkladı:

28.09.2022 tarihinde, saat 12:15 sıralarında, Gazimağusa'da Topçular Bulvarı üzerinde, çift şeritli yolda sol şerit içerisinde, yönetimindeki JZ 724 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyreden  Sedat DURU (E-29), seyretmekte olduğu yolun solunda bulunan Elektrokur önlerinde geldiğinde dikkatsizliği sonucu, o esnada yolu yaya geçidinden yaya olarak kuzey istikametinden güney istikametine doğru geçmekte olan Ahmet INCEOGLU (E-54)'na çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya, kaldırılmış olduğu Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kalça kemiğinde kırık teşhisi ile Ortopedi Servisi'nde müşahede altına alınmıştır. JZ 724 plakalı araç sürücüsü Sedat DURU tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 28.09.2022 16:37
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