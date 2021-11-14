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Feci kazada bir kişi yaşamını yitirdi

14 Kasım 2021 Pazar 19:19
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Feci kazada bir kişi yaşamını yitirdi
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14.11.2021 tarihinde, saat 17:15 sıralarında, Tatlısu – Geçitkale Anayolunun 5-6 km’leri arasında, Harun TER (E-31), yönetimindeki SE 999 plakalı salon araç ile Tatlısu istikametinden Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ahmet HERGÜNER (E-42) yönetimindeki LR 087 plakalı pick up araçla yüz yüze çarpışmışlardır.

Kaza sonucu, ağır yaralanan SE 999 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Gülcan TER (K-59) Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirmiştir.

Kazada yaralanan SE 999 plakalı araç sürücüsü Harun TER (E-31) ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Mehmet TER (E-42) ile LR 087 plakalı araç sürücüsü Ahmet HERGÜNER (E-42) ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin KARANLIK (E-46), Murat ÖZER (E-23), Levent KOROL (E-52), Ali ŞAHAN (E-60) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 14.11.2021 20:53
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