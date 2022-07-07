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Feci kazada bir kişi yoğun bakımda!

Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversitesi içerisindeki meydana gelen trafik kazasında yaralanan 1 kişi yoğun bakıma alındı.

07 Temmuz 2022 Perşembe 12:07
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Feci kazada bir kişi yoğun bakımda!
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Polisten kazayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

06.07.2022 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversitesi içerisindeki isimsiz yol üzerinde, Hikmet YİYİT(E-32) yönetimindeki LN 838 plakalı araç ile kuzeydoğu istikametine doğru dikkatsizce seyredip rektörlük çemberine geldiği sırada, o esnada yolu doğu istikametinden batı istikametine doğru yaya olarak geçmekte olan Sabrııe ABDURASHYTOVA(K-32)’a çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan yaya Sabrııe ABDURASHYTOVA, kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. LN 838 plakalı araç sürücüsü Hikmet YİYİT tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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