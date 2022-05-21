Feci kazada eşekler telef oldu

Bir türlü telli bölgeye alınamayan, açlık ve susuzluk nedeniyle köy bölgelerine akın eden eşekler, zaman zaman trafik kazalarına da neden oluyor.

Bu sabah saatlerinde meydana gelen ve Rum bir şoförün karıştığı kazada Dipkarpaz- Erenköy arasında gezinen üç eşek ezilerek telef oldu.

Karpaz Koruma Derneği Genel Başkanı Tursun Çebi, anayol boyunca bariyer yapılması için defalarca uyarıda bulunduklarını ama yetkililerin uyarıları görmezden geldiklerini söyledi. Tursan Çebi, başıboş eşeklerin ölümcül kazalara neden olduğunu belirtti.