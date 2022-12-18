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Feci kazada kadın motosikletli yaralandı

Girne'de meydana gelen trafik kazasında 52 yaşındaki kadın yaralandı.

18 Aralık 2022 Pazar 12:20
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Feci kazada kadın motosikletli yaralandı



Poliste kazayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

17.12.2022 tarihinde saat 08:00 sıralarında, Girne’de Canbulat sokak üzerinde, M.K.(E-55) yönetimindeki JC 746 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyredip anayol konumunda bulunan Ziya Rızkı Caddesine dikkatsizce giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden Girne’de sakin Leyla SUBAŞI(K-52) yönetimindeki GE 775 plakalı motosikletin sağ yan kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Leyla SUBAŞI, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sol el bileği ve belinde kırık teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
KazaGirneTrafik Kazası
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