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Feci kazada ölen kişinin ismi belli oldu!

Lefkoşa- Güzelyurt üzerinde Arda Market önlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

25 Ekim 2022 Salı 20:54
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Feci kazada ölen kişinin ismi belli oldu!



Polisten kazayla ilgili verilen son dakika bilgisi şu şekilde:

Lefkoşa- Güzelyurt üzerinde Arda Market önlerinde meydana gelen trafik kazası ile ilgili yürütülen soruşturmada; Kemal HAMİT (E-30), yönetimindeki ME 476 plakalı motosiklet ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Arda Market önlerine geldiğinde yolu yaya olarak geçmeye çalışan Musa BAYTAR (E-23)'a çarpmıştır.  

Kazada ağır yaralanan Musa BAYTAR kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.  Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kemal HAMİT'in ise tedavisi halen sürüyor.  Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 25.10.2022 21:10
Anahtar Kelimeler:
KazaTrafik Kazası
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