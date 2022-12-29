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Feci kazada yaralananların ismi belli oldu

Mutluyaka'da seyir halinde bulunan van, beton mikserine arkadan çarptı.

29 Aralık 2022 Perşembe 10:26
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Feci kazada yaralananların ismi belli oldu



Kazayla ilgili polisten detaylı açıklama yapıldı.

Polis açıklaması şu şekilde:

29.12.2022 tarihinde, saat 09.00 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu Mutluyaka kavşağı üzerinde,  Salih AKDENİZ (E-22) yönetimindeki JT 261 plakalı araç ile sağ şerit içerisinde Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde daha önceden meydana gelen başka bir trafik kazası nedeniyle durmak zorunda kalan Şükrü ÇELİK (E-58) yönetimindeki PS 948 mikser aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan JT 261 plakalı araç sürücüsü Salih AKDENİZ ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Düzgüncan AYDIN (E-17) ve Asil AL DUGHAMAT (E-17) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

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