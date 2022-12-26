Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Ters Yön Operasyonu: Zanlılar yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Ters Yön Operasyonu: Zanlılar yargılanmayı...
Adam kaçırıp dövdüler!
Adam kaçırıp dövdüler!
Sahte PCR'a hapis cezası
Sahte PCR'a hapis cezası
3 yıl hapis cezası aldı
3 yıl hapis cezası aldı
Öldüresiye adam dövdüler!
Öldüresiye adam dövdüler!

Feci kazada yaralı var

Yeşilköy-Yenierenköy anayolunda bu akşam meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

26 Aralık 2022 Pazartesi 00:08
0 Okunma
Feci kazada yaralı var



Yaralı kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 20.30 sıralarında meydana geldi.

22 yaşındaki Faruk Barış, yönetimindeki CA 727 plakalı araç ile Yeşilköy’den Yenierenköy’e doğru seyrettiği sırada yoldan çıkıp önce toprak sete ardından akasya ağacına çarpıp takla atarak 4 tekerleğinin üzerinde durdu.

Yaralı sürücü ambulans ile Gazimağusa Devlet hastanesine sevk edilerek sağ bacağında kırık tespit edilmesi sonucu müşahade altına alındı.

Kaza sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteoroloji’den fırtına uyarısı
Meteoroloji’den fırtına uyarısı
Yılbaşı yoğunluğu... Ercan cuma gün rekor kıracak!
Yılbaşı yoğunluğu... Ercan cuma gün rekor kıracak!
Bantlı eyleme devam: Kaymaklı şehitleri ve Ruso unutulmadı
Bantlı eyleme devam: Kaymaklı şehitleri ve Ruso unutulmadı








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim