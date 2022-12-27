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Feci kazada yaralılar var

Girne-Alsancak Anayolu'da meydana gelen feci kazada 5 kişi yaralandı.

27 Aralık 2022 Salı 16:21
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Feci kazada yaralılar var



Polisten kazayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

27.12.2022 tarihinde, saat 14.30 sıralarında,  Girne-Alsancak Anayolunun 2-3 kilometreleri arasında çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde seyreden Saadet ÇAK (K-23), yönetimindeki PD 038 plakalı salon araç sürücüsünün tarafında kırmızı ışık yandığı halde dikkatsizce  karşıdan gelen ve düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden sağ tarafında bulunan Su Kemerleri sokağına dönüşe geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan  İzzettin ÇOBANLAR (E-53) yönetimindeki TSA 401 plakalı aracın  önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Çarpanın etkisi ile PD 038 plakalı araç yolun güzey kısmından dışarıya çıkarak durmuştur.  Kaza sonucu PD 038 plakalı araç sürücüsü, TSA 401 plakalı araç sürücüsü ile ayni araçta yolcu olarak bulunan Semanur ÇAVDAR (K-18), Melisa BOZKURT (K-18), Nermin SÜZMEDEMİR (K-18) yaralanarak Girne Dr. Akçiçek Hastahanesine kaldırıldılar. Burada görmüş oldukları ilk yardım tedavisinden sonra PD 038 plakalı araç sürücüsü ve Semanur ÇAVDAR Lefkoşa Devlet Hastahanesine sevk edilerek müşahede altına alınırken diğer üç yaralıda Girne Akçiçek hastahanesinde müşahede altına alındılar.

Son Güncelleme: 27.12.2022 19:24
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