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Feci kazada yaralılar var

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nda yaşanan trafik kazasında yaralananlar oldu.

27 Kasım 2021 Cumartesi 10:51
1838 Okunma
Feci kazada yaralılar var
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Polisten kazayla yapılan açıklama ise şöyle:

27.11.2021 tarihinde saat 01:00 raddelerinde Lefkoşa-Güzelyurt Anayolunun 0-1 km üzerinde çift şeritli yolda sol şerit içerisinde yönetimindeki JY 530 plakalı salon araç ile Doğu istikametine doğru seyreden Hüseyin ÖNGÜN(E-37) seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Çağaloğlu trafik ışıklarına geldiğinde o esnada aynı şerit içerisinde trafik ışıklarında kırmızı yandığı için beklemekte olan Şükrü KILIÇDOĞAN(E-43) yönetimindeki ED 225 plakalı salon aracın sol arka kısmına aracın ön kısmı ile çarpmıştır. Çarpmanın etkisi ile sağ tarafa kontrolsüzce savrulan JY 530 plakalı araç o esnada sağ şerit içerisinde kırmızı ışık yandığı için beklemekte olan Mustafa SARIBAŞ (E-23) yönetimindeki ED 534 plakalı salon aracın sol arka kısmına aracının sağ ön kapı kısmı ile çarpmıştır. Kazada yaralanan JY 530 plakalı araç sürücüsü Hüseyin ÖNGÜN ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Adnan TAŞKIRAN(E-28) LDH acil servisinde müşahade altına alınmıştır. Kaza sonucu JY 530 plakalı araç sürücüsü Hüseyin ÖNGÜN  tutuklanmıştır...

Son Güncelleme: 27.11.2021 11:57
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