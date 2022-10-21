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Feci kazada yaralıların isimleri açıklandı

21 Ekim 2022 Cuma 13:51
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Feci kazada yaralıların isimleri açıklandı



Girne - Değirmenlik Anayolu (Dağyolu) üzerinde katran yüklü bir kamyon kontrolden çıkması sonucu devrildi.

Kazada yaralananlar olmuştu. Yaralıların ismi belli oldu.

Polisten yapılan detaylı açıklama şu şekilde:

 21.10.2022 tarihinde, saat 10:45 sıralarında, Girne - Değirmenlik Anayolu (Dağyolu) üzerinde Yüksel KURTOĞLU (E-37), yönetimindeki RR 732 plakalı kamyon ile Girne istikametine doğru seyretiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan yoldan çıkıp sağ yan kısmı üzerine devrilmiştir. 

Kaza sonucu yaralanan RR 732 plakalı araç sürücüsü Yüksel KURTOĞLU ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Muhammed Muhacit HÜSEYİN ve Nazım HÜSEYİN kaldırılmış oldukları Girne Akçiçek Hastanesinde görmüş oldukları ilkyardım tedavisine müteakip, Yüksel KURTOĞLU ve Nazım HÜSEYİN’in tedavilerine Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde, Muhammed Muhacit HÜSEYİN’in ise sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektdir.

Son Güncelleme: 21.10.2022 13:56
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