Künye
Kıbrıs 32
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Pompacı hakkında karar verildi!
Pompacı hakkında karar verildi!
9 tane aracın dikiz aynasını kırdı!
9 tane aracın dikiz aynasını...
Geldiği gün hırsızlık yaptı
Geldiği gün hırsızlık yaptı
Yayaya çarptı, aracı bırakıp kaçtı!
Yayaya çarptı, aracı bırakıp kaçtı!
Annesine küfrettiği için bıçakladı!
Annesine küfrettiği için bıçakladı!
banner107

Feci kazada yaralıların isimleri açıklandı

Sınırüstün'de meydana gelen trafik kazasında yaralananların isimleri açıklandı.

22 Eylül 2022 Perşembe 17:43
541 Okunma
Feci kazada yaralıların isimleri açıklandı



Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

22.09.2022 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Sınırüstünde, Tatlı Market önlerinde, Eren OKUR(E-19) yönetimindeki FU 355 plakalı araç ile Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip aracının kayması neticesinde, o esnada Sınırüstü kavşağında anayola çıkmak için beklemekte olan Zeynel Abidin YILMAZ(E-46) yönetimindeki GY 176 plakalı kamyon aracın sağ yan tekerleğine çarpmıştır. 

Kaza sonucu yaralanan FU 355 plakalı araç sürücüsü Eren OKUR ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Arda OKUR(E-12) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, Eren OKUR sağ kolunda kırık teşhisi nedeniyle müşahede altına alınmıştır. Arda OKUR ise yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 22.09.2022 17:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarım Bakanı Oğuz tütün hasadını inceledi
Tarım Bakanı Oğuz tütün hasadını inceledi
Mağusa'da sağanak yağmur!
Mağusa'da sağanak yağmur!
CTP ile AKEL, ortak çalışma grubu oluşturacak
CTP ile AKEL, ortak çalışma grubu oluşturacak










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim