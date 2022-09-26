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Feci kazada yaralının ismi açıklandı

Çukurova kavşağında bu sabah saatlerinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

26 Eylül 2022 Pazartesi 10:25
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Feci kazada yaralının ismi açıklandı



Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

26.09.2022 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde, Ekin YÜCEL (E-20), yönetimindeki GT 056 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Çukurova yol kavşağını geçtikten sonra dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

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