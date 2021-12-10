Künye
Kıbrıs 8
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
4 yaşındaki çocuğa cinsel organını gösterdi
4 yaşındaki çocuğa cinsel organını...
Zanlı mahkemeye çıkarıldı!
Zanlı mahkemeye çıkarıldı!
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!
30 ay hapis cezası
30 ay hapis cezası
Kadına şiddet bitmiyor!
Kadına şiddet bitmiyor!
banner107

Feci kazada yaya ağır yaralı!

10 Aralık 2021 Cuma 09:11
722 Okunma
Feci kazada yaya ağır yaralı!
banner108

Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’n dün akşam saat 23.50 sularında meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Olay yerine giden 112 acil servis ekipleri tarafından yayaya olay yerindeki yapılan ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelmesi sürüyor…

Polisten kazayla ilgili yağılan açıklama şu şekilde:

09.12.2021 tarihinde, saat 23:50 sıralarında, Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde, Kadir KARAPAŞA (E-22), yönetimindeki DU 266 plakalı salon araç ile soldan ikinci şerit içerisinde güney istikametine doğru süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada, o esnada seyir istikametine göre yolun sağından soluna doğru yaya olarak yolu geçmeye çalışan Mehmet ÇAKIR’a(E-24) çarpmıştır. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Mehmet ÇAKIR, kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü Kadir KARAPAŞA tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

İŞTE OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER:

Son Güncelleme: 10.12.2021 10:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Faiz Sucuoğlu: "Sterlini 12 TL’ye sabitleme planımız var"
Faiz Sucuoğlu: "Sterlini 12 TL’ye sabitleme planımız var"
Üç sendikanın yürüyüşü başladı
Üç sendikanın yürüyüşü başladı
Kudret Özersay’dan Aday Adayı Bolluğu Yorumu
Kudret Özersay’dan Aday Adayı Bolluğu Yorumu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim