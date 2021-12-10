Feci kazada yaya ağır yaralı!

Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’n dün akşam saat 23.50 sularında meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Olay yerine giden 112 acil servis ekipleri tarafından yayaya olay yerindeki yapılan ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelmesi sürüyor…

Polisten kazayla ilgili yağılan açıklama şu şekilde:

09.12.2021 tarihinde, saat 23:50 sıralarında, Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde, Kadir KARAPAŞA (E-22), yönetimindeki DU 266 plakalı salon araç ile soldan ikinci şerit içerisinde güney istikametine doğru süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada, o esnada seyir istikametine göre yolun sağından soluna doğru yaya olarak yolu geçmeye çalışan Mehmet ÇAKIR’a(E-24) çarpmıştır. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Mehmet ÇAKIR, kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü Kadir KARAPAŞA tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

İŞTE OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER: