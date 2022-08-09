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Feci kazanın detayları belli oldu

Dağyolu'nda bugün saat 14.00 sıralarında gerçekleşen trafik kazasından salon araç iki büyük aracın arasında kaldı.

09 Ağustos 2022 Salı 14:52
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Feci kazanın detayları belli oldu
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Polisten kazayla ilgili açıklama şu şekilde:

Saat 14.00 sıralarında, Girne - Değirmenlik Anayolunun 11- 12 'nci km'leri arasında, Amir Mahmood (E-28), yönetimindeki FH 041 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden Davut Bozkurt (E-49) yönetimindeki JY 324 plakalı kamyonu dikkatsizce geçmeye çalıştığı sırada, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ramadan Akagün (E-31) yönetimindeki  SC 738 plakalı kamyona çarpıp iki kamyon arasına sıkışmıştır .

Kaza sonucu yaralanan FH 041 plakalı araç sürücüsü Amir Mahmood ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Ali Demir (E-30) kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.  Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 09.08.2022 14:58
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