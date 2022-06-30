Feci kazanın detayları belli oldu!

Lefkoşa istikametine doğru sağ şeritte seyreden Melis INANÇOĜLU(K-25) MV 083 plakalı salon araç ile süratli bir şekilde seyrettiği sırada, aynı istikametine doğru seyreden Çiğdem PARLAK(K-46,)'ın yönetimindeki JN 670 plakalı salon araç dikkatsizliği sonucu sağ şeride geçtiği esnada, MV 083 plakalı aracın sol ön kısmına çarpması sonucu orta refüjden takla atıp, tavanı üzerinde sürüklendiği esnada karşı şeritte Güzelyurt istikametine doğru seyreden Chnistine ELIZABETH KANNUR(K-47)'nın kullanımında bulunan PE 820 plakalı salon aracın ön kısmına da çarpmıştır.

Kazada sonucu JN 670 plakalı araç sürücüsü Çiğdem PARLAK, PE 820 plakalı araç sürücüsü Chnstine ELIZABEIH KANNUR ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Metin Bulgan KANNUR(E-53) kaldırıldıkları Lefkoșa Devlet Hastanesindeki tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

