Künye
Kıbrıs 27
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Oğlunu kurtarmak için...
Oğlunu kurtarmak için...
950 Bin euro ile yakalandı
950 Bin dolar ile yakalandı
Matbaada hırsızlık iddiası
Matbaada hırsızlık iddiası
İşte alınan karar...
İşte alınan karar...
Köpeğini öldüren cani mahkemeye çıkarıldı
Köpeğini öldüren cani mahkemeye çıkarıldı

Feci kazanın detayları belli oldu!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 17:30 sıralarında, Güzelyurt Lefkoşa anayolu 14-15.nci kilometreleri arasında Tek-Taş parke şirketinin önlerinde meydana geldi.  

30 Haziran 2022 Perşembe 21:56
0 Okunma
Feci kazanın detayları belli oldu!
banner48

Lefkoşa istikametine doğru sağ şeritte seyreden Melis INANÇOĜLU(K-25) MV 083 plakalı salon araç ile süratli bir şekilde seyrettiği sırada, aynı istikametine doğru seyreden Çiğdem PARLAK(K-46,)'ın yönetimindeki JN 670 plakalı salon araç dikkatsizliği sonucu sağ şeride geçtiği esnada, MV 083 plakalı aracın sol ön kısmına çarpması sonucu orta refüjden takla atıp, tavanı üzerinde sürüklendiği esnada karşı şeritte Güzelyurt istikametine doğru seyreden  Chnistine ELIZABETH KANNUR(K-47)'nın kullanımında bulunan PE 820 plakalı salon aracın ön kısmına da  çarpmıştır.  

Kazada sonucu JN 670 plakalı araç sürücüsü Çiğdem PARLAK, PE 820 plakalı araç sürücüsü Chnstine ELIZABEIH KANNUR ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Metin Bulgan KANNUR(E-53) kaldırıldıkları  Lefkoșa Devlet Hastanesindeki tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.
 

Anahtar Kelimeler:
Polis Basın SubaylığıKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne’de uyuşturucu! 2 Kişi tutuklandı
Girne’de uyuşturucu! 2 Kişi tutuklandı
Pazar günü yollar trafiğe kapatılacak
Pazar günü yollar trafiğe kapatılacak
"Bazı şeyler bizi zorlasa da hiçbir şey imkansız değildir"
"Bazı şeyler bizi zorlasa da hiçbir şey imkansız değildir"










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim