Fedai Ferit hayatını kaybetti

1930 yılında Lefke'de doğan Fedai Ferit, 35 yıl Lefke Belediyesi'nde çalıştı. Ferit bugün hayatını kaybetti.

Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fedai Ferit’in hayatını kaybettiğini kamuoyuna duyurdu..

Karlıtaş’ın paylaşımı şöyle:

“Çok üzgünüm... Az önce, Fedai beyi kaybettiğimiz haberini aldım. Fedai Ferit, Lefke'nin ayaklı kütüphanesi, yakın geçmişini çok iyi hatırlayan müstesna bir insandı. " Eski Lefke ve Hatıralar" ismi ile yazdığım yazılarıma büyük katkı yapmıştı... İnanmak istemesek de hayatın acı gerçeği bu... O'nu, beyefendiliği ve iyi karakteri ile her zaman iyi hatırlayacağız... Tüm ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun...