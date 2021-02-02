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FEDAKAR SAĞLIK PERSONELİNE DİNLENME ODASI

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Acil Servisi’nde bulunan ve oldukça yetersiz durumda olan küçük ve daracık hemşire odasını yeniliyor. Hemşirelerin dinlenme ve soyunma alanı olan bu oda, Evkaf’ın katkıları ile genişletiliyor ve komple yenileniyor. Fedakâr sağlık personelinin her zaman yanında olduğunu vurgulayan Evkaf, yine somut bir adım atarak bu yenileme için 70 Bin TL kaynak ayırdı. 

02 Şubat 2021 Salı 13:59
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FEDAKAR SAĞLIK PERSONELİNE DİNLENME ODASI

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Acil Servisi’nde bulunan ve oldukça yetersiz durumda olan küçük ve daracık hemşire odasını yeniliyor. Hemşirelerin dinlenme ve soyunma alanı olan bu oda, Evkaf’ın katkıları ile genişletiliyor ve komple yenileniyor. Fedakâr sağlık personelinin her zaman yanında olduğunu vurgulayan Evkaf, yine somut bir adım atarak bu yenileme için 70 Bin TL kaynak ayırdı. 
Çalışma kapsamında odadaki ara bölüm yıkılarak, daha büyük oda haline getirildi. Tüm elektrik sistemi ve duvarları baştan aşağı yeniden yapılan odada, mutfak dolapları ve hemşire kıyafet dolapları da yenilenecek. Dinlenme odasına banyo-tuvalet de yapılacak. Evkaf, en önemli amaçlarından biri  olan sağlığa katkıyı sürdürmek ve pandemi döneminde sağlık ekiplerinin çalışmasını rahatlatmak için böyle bir projeye sponsor oldu. 
 
GIDA VE TABLET YARDIMLARI DA SÜRÜYOR
KKTC’deki Covid-19 vakalarının artması nedeniyle ilk kapanma döneminde Evkaf, çok önemli rol üstlenmişti. Gıda paketleri ve birçok yardım kurum tarafından ihtiyaçlı kişilere ayrım gözetmeden sağlamıştı. Evkaf ayrıca 5 adet ambulans alarak sağlık bakanlığına bağışlamıştı. İkinci kapanma döneminde de Evkaf yine kaynaklarını ihtiyaçlı kişileri desteklemek için ayırdı. Bu dönemde, ilk dönemden farklı olarak okulların da açık olması nedeniyle, ihtiyaçlı öğrencilerin okuldan geri kalmaması için gıda paketlerinin yanı sıra tabletler de dağıtılıyor. 

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