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“ Federal Kıbrıs’a ömrünü adayan Hristofyas’ı kaybettik”

22 Haziran 2019 Cumartesi 09:03
“ Federal Kıbrıs’a ömrünü adayan Hristofyas’ı kaybettik”

CTP Gençlik Örgütü, Hristofyas’ın ölümünün üzerine sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

CTP Gençlik Örgütü’nün mesajı şöyle:

“Dostumuz, yoldaşımız, Federal Kıbrıs’a ömrünü adayan Dimitris Hristofyas’ı kaybettik. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz.”

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Anahtar Kelimeler:
CTP Gençlik Örgütü
Yorumlar
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gıbrız hellimi 2019-06-22 12:37:49

E, annan planına EVET dediydi da onun üçün Federal Kıbrısa ömrünü adayan dediniz galibam

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mağusa 2019-06-22 13:04:01

başınız sağolsun cetepe ve tüm barakacılar bir urum daha gitti

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Doğru Söz 2019-06-22 12:25:01

Evet. Bir güzel insan daha gitti. Ruhu şad mekânı cennet olsun.

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Charlotte_Bronn 2019-06-22 12:50:00

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