“ Federal Kıbrıs’a ömrünü adayan Hristofyas’ı kaybettik”

CTP Gençlik Örgütü, Hristofyas’ın ölümünün üzerine sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

CTP Gençlik Örgütü’nün mesajı şöyle:

“Dostumuz, yoldaşımız, Federal Kıbrıs’a ömrünü adayan Dimitris Hristofyas’ı kaybettik. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz.”