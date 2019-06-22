“ Federal Kıbrıs’a ömrünü adayan Hristofyas’ı kaybettik”

CTP Gençlik Örgütü, Hristofyas’ın ölümünün üzerine sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.
CTP Gençlik Örgütü’nün mesajı şöyle:
“Dostumuz, yoldaşımız, Federal Kıbrıs’a ömrünü adayan Dimitris Hristofyas’ı kaybettik. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz.”
E, annan planına EVET dediydi da onun üçün Federal Kıbrısa ömrünü adayan dediniz galibam
başınız sağolsun cetepe ve tüm barakacılar bir urum daha gitti
Evet. Bir güzel insan daha gitti. Ruhu şad mekânı cennet olsun.
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