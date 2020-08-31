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FEDERASYON: “YANGIN TEHLİKESİ EN AZA İNDİRGENECEK ANCAK AVCILAR DA MAĞDUR OLMAYAK”

Avcılık Federasyonu, yüksek yangın riski nedeniyle ormanlık arazilere 9 Eylül’e kadar araç girişini yasaklayan Orman Dairesi ile görüşerek, avcıların 2. İnce Av Mevsiminin başlayacağı Pazar günü mağdur olmaması için düzenleme talep etti.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 13:19
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FEDERASYON: “YANGIN TEHLİKESİ EN AZA İNDİRGENECEK ANCAK AVCILAR DA MAĞDUR OLMAYAK”

Avcılık Federasyonu, yüksek yangın riski nedeniyle ormanlık arazilere 9 Eylül’e kadar araç girişini yasaklayan Orman Dairesi ile görüşerek, avcıların 2. İnce Av Mevsiminin başlayacağı Pazar günü mağdur olmaması için düzenleme talep etti. 
Sağlanan görüş birliğine göre, Orman Dairesi yangın tehlikesinin en aza indirgeneceği ancak avcıların da mağdur olmayacağı şekilde bir genelge yayınlayacak. 
Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser, bu sabah Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu ile görüşerek doğanın korunması, avcıların mağdur olmaması için ayrı bir genelge yayınlanması konusunda hem fikir oldu. 
Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin Avcılık Federasyonu’ndan aldığı bilgiye göre, avcılar, araçlarıyla ormanlık arazilere giden toprak yolları kullanılabilecek ancak ava açık orman arazilerine araç girişi yine yasak olacak.
Avcılar, araçlarını söz konusu toprak yolları tıkamayacak şekilde park edecek. Ormanda ateş yakmak da yine yasak olacak. 
2. İnce Av Mevsimi’nin (Üveyik-Fassa Avı) ilk günü olan 6 Eylül için yayınlanacak söz konusu genelgede şartlar ifade edilecek.
Öte yandan yine federasyondan verilen bilgiye göre, görüşmede Av Koruma ekipleri ile Orman Dairesi görevlilerinin denetim ve kontrol yapması konusunda da anlaşmaya varıldı.

Anahtar Kelimeler:
Avcılık FederasyonuAv
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