Felaket olabilirdi!

Lefkoşa'da dün sabah Dr. Fazıl Küçük Caddesi'nde meydana gelen kazada FE 008 plakalı araç önce karşı şeride geçti sonra da devrildi.
Kaza saat 11:00 sıralarında, Lefkosa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, 22 yaşındaki Fatih Şengün yönetimindeki FE 800 plakalı salon araç ile Gönyeli istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Kombos isimli iş yeri önlerine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refuje çarpıp karşı şeride geçerek takla atmasıyla yaşandı.
Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı LDH'de yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alındı.
Olay yerine gelen vatandaşlar karşı şeritte başka aracın olmamasının büyük bir felaketi önlediğini dile getirdiler.
Halkın Sesi Gazetesi