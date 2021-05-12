Çatalköy'de hava tüfeği ile vurulan masum köpek felç kaldı.

Veteriner tarafından ötenazi önerilirken köpeği vuran şahıs veya şahısların bulunması için çalışma başlatıldı...

ALTIN PATİLER DERNEĞİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

GÖREN DUYAN VAR MI?

Takipcimizin iletisidir:Sabah erken saatlerde Çatalköy bölgesinde kizimiz Maçayi bahçe önünde sürünürken bulduk. Araba çarptı sanıp veterinere götürdugumuzde röntgen sonrası hava tüfeği ile vurulduğunu öğrendik. Felçli kaldi, veteriner ötenazi öneriyor. Biz yine ameliyat deneyecgiz Vurulduğunu duyan gören, hangi bölgeden sürünerek eve gelmeye çalıştığını gören lütfen iletişime geçsin.