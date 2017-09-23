Felçli adamı döverek hastanelik etti!

Suna Erden

Bakıcılığını yaptığı 91 yaşındaki felçli Osman Sonya’yı defalarca tokatlayarak hastanelik eden Oğuzhan Ar şikayet üzerine tutuklandı. Türkiye’den çalışmak için Temmuz ayında adaya 90 günlük vize ile gelen Oğuzhan Ar, yaklaşık 2 aydır Girne’de Osman Sonya’nın bakıcılığını yapıyordu. Ar, dün gece yarısı ortada bir neden yokken konuşamayan yatalak ve felçli Osman Sonya’yın yüzünü defalarca tokatladı. Aldığı tokat darbeleri ile ciddi şekilde sarsılan 91 yaşındaki Sonya’nın ise özel bir hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Zanlı Oğuzhan Ar, yapılan sorgulamada “Yaptım” diyerek işlediği suçu itiraf etti. Zanlı Ar, teminat talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

ORTADA NEDEN YOKKEN SALDIRDI

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Yalgı Döşenci, zanlı Oğuzhan Ar’ın “Darp” suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, olayın Girne’de 22 Eylül tarihinde saat 03.30 raddelerinde meydana geldiğini kaydetti. Döşenci, zanlının ortada bir neden yokken yatalak olan ve konuşamayan 91 yaşındaki Osman Sonya’nın yüzüne tokat attığını söyledi. Aldığı darbeler sonucu ciddi şekilde sarsılan Sonya’nın özel bir hastanede tedavi altında tutulduğunu ifade ede Döşenci, zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını ve ülkede 90 günlük vize ile bulunduğunu belirtti. Polis, zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını belirterek 1 ay cezaevine gönderilmesi talebinde bulundu.

TUTUKLU YARGILANACAK

Yargıç Mesut Mesutoğlu, “darp” suçlarının kamuda endişe yaratan ve artış gösteren suçlardan olduğuna dikkati çekti. Mesutoğlu, zanlının ülkede yasal statüsü olmadığını belirterek davası görüşülünceye kadar 1 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.