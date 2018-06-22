Felek: “50 TL’lik emniyet kemeri bir insan canından daha önemli”

Yeni Bakış'tan Özlem Çimendal'ın haberine göre, Dev-İş Başkanı Hasan Felek, KKTC çalışma yaşamında işçi cinayetlerinin önüne geçilemediğini dile getirerek, Çalışma Bakanlığı’nın denetim noktasında yetersizliğine dikkat çekti.

"Taşeron işçilik artarak devam ediyor"

Yıl boyunca taşeron işçiliğin de artarak devam ettiğinin altını çizen Felek, bunun da ülke iş yaşamının bozulmasını, güvencesiz ve ucuza çalıştırılmayı getirdiğini söyledi. Felek, “Bu taşeron zihniyeti bugün birçok belediyemizde ve kamu kuruluşlarımızda da hayat bulmaktadır. Taşeron işçilik konusunda da herhangi bir adım atılmamıştır” dedi.

"KKTC’de en güvencesiz ve adaletsiz çalışma sistemi taşeron altında çalışma"

İş yaşamında KKTC’de en güvencesiz ve adaletsiz çalışma sisteminin taşeronluk altında çalışmak olduğunun altını çizen Felek, taşeronun da taşeronunun olduğu bir ülkede işçi güvenliği, işçi sağlığı, iş cinayetlerinin önlenmesinden bahsedilemeyeceğini vurguladı.

“KKTC’de taşeronun da taşeronu var”

Felek, “Bir işi bir taşeron alıyor, o başkasına veriyor o da bir başkasına veriyor ve işin kimin üstünde olduğu kimin sorumlu olduğu da belli olmuyor. Böyle durumlarda tabii işçilerin ücretleri düzenli ödenmiyor, 6 aya varacak şekilde maaş alamayanlar var. Çünkü ustasını ya da parayı kimden alacağını bilemiyor işçiler. Kıbrıs’ta geçmişte bunun örneklerini yaşadık, yol çalışmaları ve diğer büyük projelerde çalışıp ancak aylarca maaşlarını alamayan çalışanlar oldu” şeklinde konuştu.

“Çalışma Bakanlığı denetlemeli”

Çalışma Bakanlığı’nın özellikle taşeron şirketlerini sıkı denetim altına alması gerektiğine de işaret eden Felek, “Hangi taşeronda kaç işçi var, nereden geliyorlar, güvenceli ve yatırımları yapılıyor mu gibi konularda denetim gerekmektedir” diye konuşarak, ülkedeki taşeron şirketlerindeki denetimsizliğe dikkat çekti.

“Çalışma sistemi kölelik ve gayri insani”

KKTC çalışma yaşamını kölelik sistemi ve gayri insani olduğuna değinen Felek, “Taşeronun olduğu yerde ne sendika ne örgütlenmeden ne insan haklarından, ne iş güvenliğinden bahsedebiliriz. Çünkü durumu ve geleceği iki dudak arasında olan insanlardır oradakiler” ifadelerini kullandı.

“İşçi cinayetlerinin önüne geçilmiyor””

Güvencesiz çalışma, iş güvenliğinin olmamasının işçilerin köle gibi çalışmalarına neden olduğunu da dile getiren Felek, “Bu şartlar altındaki işçilerin hiçbir güvencesi olmadığı için de işçi cinayetlerinin önüne geçilememektedir” dedi.

“50 TL’lik emniyet kemeri bir insan canından daha önemli”

KKTC iş yaşamında devletin ve Çalışma Bakanlığı’nın ciddi adımlar atarak, denetim noktasında gerekli önlemleri alması gerektiğini belirten Felek, “Bafra’da yine bir işçi cinayeti gerçekleşti. Yüksekte çalışan işçiler için emniyet kemeri gerekmektedir. 50 TL’lik emniyet kemeri bir insan canından daha önemli bizim ülkemizde” ifadelerini kullandı.

"İnşaat sektörü en irdelenmesi gereken sektör"

İş kazaları olarak adlandırılan kazaların yoğun olarak yaşandığı sektörün inşaat sektörü olduğuna vurgu yapan Felek, “İnşaat sektörü örgütsüz ve yabancı işçiler çalıştırılmakta. Bu yabancı işçiler için de daha farklı yöntemler izlenmesi gerektiği fikrindeyiz. Dil sorunları var, bunların aşılması gerekmektedir” dedi.

"Yasa var, uygulayan yok"

KKTC’de işçi cinayetlerini ve iş kazalarını önlemek için gerekli yasaların mevcut olduğuna işaret eden Hasan Felek, “Bizdeki asıl problem var olan yasaların uygulanmaması ve bu uygulanmayan yasalardan doğan sonuçlardır” dedi.

"Yasalar tek taraflı"

Ülkedeki çalışma hayatını düzenleyen yasaların hep işverenlerin lehine olacak şekilde düzenlendiğine dikkat çeken Felek, “Çalışanların lehine bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Yasalar var ama hep işverenlerin lehine olacak şekildedir. Çalışma Bakanlığı bu yasaları düzenleyerek, işçiyi de koruma altına almalıdır” diye konuştu.

"Çalışanların hakları gasbediliyor"

Çalışma Bakanlığı’nın sıkı denetimlerle çalışanların mağdur olduğu ve haklarının gasbedildiği çalışma ortamına müdahale etme yetkisinin yanında polis kullanma yetkisinin de olduğunun altını çizen Felek, “Bakanlığın çalışanları mağdur eden işyerlerini sıkı denetleme yetkisinin yanı sıra polis kullanma yetkisi de vardır. Bu yetkilerini kullansın” dedi.

“Çalışma hayatı vicdanen sorgulanmalı”

Çalışma hayatının vicdanen ve insanen acilen sorgulanması gerektiğine işaret eden Felek, bakanlığa da, insanlık ayıbı olan mağduriyetler bağlamında bütün yatırımlardan yoksun çalıştırılan günün sonunda da mağdur olarak kaçak duruma düşen çalışanların haklarını gözeten girişimlerde bulunarak, bu utancı ortadan kaldırması çağrısında bulundu.