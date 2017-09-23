Felek: "Çalışma izni farklı, yapılan iş farklı"

Özlem Çimendal

KKTC’ye gece kulüplerinde çalıştırılmak üzere hizmet sektörü adı altında bulaşıkçı, temizlikçi, konstramantis ve barmaid olarak getirilen ancak seks kölesi olarak çalıştırılan kadınların yanı sıra asıl hizmet sektöründe çalışan birçok yabancı uyruklu bulaşıkçı, aşçı, temizlikçi, garsonun ise çalışma izinsiz kaçak olarak işletilmesi gözleri denetim noktasına çevirdi.

Birçok cafe-bar ve restoranda çalışan hizmet sektörü elemanlarının sağlık karnesi ve çalışma izni yok

Hizmet sektörünün kalbi olarak bilinen ve işletmelerin ağırlıklı olarak toplandığı cadde üzerlerinde yer alan cafe-bar ve restoranlarda çalışan yabancı uyrukluların birçoğunun sağlık karnesiz ve çalışma izinsiz kaçak olarak çalıştırıldıkları bilinirken, Çalışma Dairesi’nin bu işletmelere yönelik denetim noktasının neresinde olduğu ise merak konusu.

"İzinler-denetimler noktasında eksiklik var"

Asıl hizmet sektöründe var olan yabancı uyruklu birçok çalışanın şehirlerin merkezlerinde işletmelerin yoğunluklu olduğu cafe-bar ve restoranlarda sağlık karnesiz ve çalışma izinsiz çalıştırılması ya da gece kulüplerinde hizmet sektörü adı altında ülkeye çalışma izni ile sokulan kadınların fuhuşa ve seks köleliğine teşvik edilmesi ve izinler-denetimler noktasında devletin eksikliği çeşitli yetkin çevreler tarafından dillendirilirken, yetkili çevrelerin ise bu konuda nasıl bir yol izlediği henüz bilinmiyor.

Felek: Genelde çalışma izinleri barmaid olarak çıkıyor

Konuyla ilgili Yeni Bakış’a açıklamalarda bulunan Dev-İş Başkanı Hasan Felek ise, ülkeye seks kölesi olarak getirilen kadınların çalışma izinlerinin genelde barmaid olarak çıkarıldığına dikkat çekerek, gerçekte ne iş yapacaklarını bilmeyenlerin ise insan haklarına, cinsiyet eşitliği ilkelerine aykırı olarak fuhuşa zorlandıklarına dikkat çekti.

“Devlet de buna seyirci kalıyor”

Farklı meslek grupları adı altında ülkeye çalışma izni ile sokulan birçok insanın pasaportunda yazan meslek ile uyuşmayan alanlara kaydırılmalarına ya da zorla fuhuşa zorlanmalarına devletin de seyirci kaldığına değinen Felek, “Devlet de buna seyirci kalıyor” dedi.

"Çalışma izni farklı, yapılan iş farklı"

Verilen çalışma izinleri ile fiiliyatta yapılan işlerin birbirinden farklı olmasının da üzerine eğilinmesi gereken bir konu olduğuna işaret eden Felek, çalışma izni verilen alan ile gerçekte yapılan işin alanının farklı olduğu örneklerin varlığına değindi.

“Bunu denetleyecek olan çalışma yaşamından sorumlu Çalışma Bakanlığı ve Dairesi’dir”

Felek şöyle konuştu: “Burada da denetim mekanizması ortaya çıkmaktadır. Bunu denetleyecek olan da bizzat çalışma yaşamından sorumlu olan Çalışma Bakanlığı ve Çalışma Dairesi’dir.”