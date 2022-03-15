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Fellahoğlu: “3-4 ayda reform olmaz”

LTB eski Başkanı Kadri Fellahoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

15 Mart 2022 Salı 11:00
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Fellahoğlu: “3-4 ayda reform olmaz”
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ÖZEL HABER

Belediyeler reformu hakkında konuşan Fellahoğlu, “Yerel yönetimlerle ilgili KKTC’de ne kadar doğru adım atıldıysa hepsi CTP döneminde atılmıştır. Birçok yer belediye sınırlarının dışındaydı ve merkezi hükümetten yardım almaya çalışıyorlardı. CTP bu böyle olmaz dedi ve bütün yerleşim yerlerini belediyelere bağladı. Yerel yönetimler ciddi olarak ele alınmalıdır. İnsana direkt dokunan hizmet eden bölgelerdeki yaşam koşullarını iyileştiren, insana direkt dokunan ve insan hayatının kalitesini artıran yönetimlerdir belediyeler. Ciddi olarak bu reformu ele almak gerekir. Bir plan ve programın olması gerekir. Bugün küçücük belediyelerle bunu yapmanız mümkün değildir. Güçte bölünür kaynakta bölünür. Ancak daha çağdaş bir vizyonu hayata geçirmek gerekir. 3-4 ayda reform olmaz. Bu seçim aynı şekilde olmalı ancak daha sonrasında bir çalıştay düzenlenerek ona göre bu mesele ele alınmalı ve sağlam bir reform yapılmalıdır. Bu şekilde ancak kaos yaşanır” ifadelerini kullandı.

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