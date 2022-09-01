Künye
Kıbrıs 27
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
9 Suriyeli mülteci daha mahkeme huzuruna çıkarıldı
9 Suriyeli mülteci daha mahkeme...
17 yaşında kaza yaptı, kardeşi de yaralandı
17 yaşında kaza yaptı, kardeşi...
Tabancayı şiltenin altına saklamış!
Tabancayı şiltenin altına saklamış!
Sarhoş kafayla polisleri yaraladı
Sarhoş kafayla polisleri yaraladı
Suçüstü yakalandı!
Suçüstü yakalandı!

Fellahoğlu: “8 yıl geçmesine rağmen tiyatro binası yarım inşaat olarak duruyor”

LTB eski başkanı Kadri Fellahoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

01 Eylül 2022 Perşembe 10:02
27 Okunma
Fellahoğlu: “8 yıl geçmesine rağmen tiyatro binası yarım inşaat olarak duruyor”


ÖZEL HABER

LTB eski başkanı Kadri Fellahoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Belediyeler reformu hakkında konuşan Fellahoğlu, “Reform çok iddialı bir kelimedir. Sayıyı 28’den 18’e düşürülerek ciddi bir kaos oluşturuldu. Çok dar bir zamana bu iş sığdırıldı. İyi bir ve katılımcı bir çalışma ile bu iş götürülmüş olsaydı iyi bir sonuç alabilirdik. Bu süreç iyi yönetilemedi” dedi. 
Tiyatro binasının 8 yıldır aynı durumda olduğunu hatırlatan Fellahoğlu, “Belediye tiyatrosu bizim dönemimizde yarım kaldı. Aradan 8 yıl geçti ve orası hala daha yarım bir inşaat olarak duruyor belediyenin yanında. Bu 8 yılda en azından bir kısmı yapılabilirdi. Lefkoşa daha iyi bir şehir olabilirdi ama olmadı.” Eleştirisinde bulundu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Usar belediyeyi devraldığı zaman Lefkoşa’mız bambaşka bir yer olacak”
“Usar belediyeyi devraldığı zaman Lefkoşa’mız bambaşka bir yer olacak”
Fellahoğlu: “Lefkoşa daha iyi bir şehir olabilirdi ama olmadı”
Fellahoğlu: “Lefkoşa daha iyi bir şehir olabilirdi ama olmadı”
Çiğdem Aydın'ın konuğu Kadri Fellahoğlu
Çiğdem Aydın'ın konuğu Kadri Fellahoğlu










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim