Fellahoğlu: “8 yıl geçmesine rağmen tiyatro binası yarım inşaat olarak duruyor”

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LTB eski başkanı Kadri Fellahoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Belediyeler reformu hakkında konuşan Fellahoğlu, “Reform çok iddialı bir kelimedir. Sayıyı 28’den 18’e düşürülerek ciddi bir kaos oluşturuldu. Çok dar bir zamana bu iş sığdırıldı. İyi bir ve katılımcı bir çalışma ile bu iş götürülmüş olsaydı iyi bir sonuç alabilirdik. Bu süreç iyi yönetilemedi” dedi.

Tiyatro binasının 8 yıldır aynı durumda olduğunu hatırlatan Fellahoğlu, “Belediye tiyatrosu bizim dönemimizde yarım kaldı. Aradan 8 yıl geçti ve orası hala daha yarım bir inşaat olarak duruyor belediyenin yanında. Bu 8 yılda en azından bir kısmı yapılabilirdi. Lefkoşa daha iyi bir şehir olabilirdi ama olmadı.” Eleştirisinde bulundu.