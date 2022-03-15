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Fellahoğlu: “Batmış bir belediye aldık. O dönem yok sayılmaya çalışılıyor”

LTB eski Başkanı Kadri Fellahoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

15 Mart 2022 Salı 09:46
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Fellahoğlu: “Batmış bir belediye aldık. O dönem yok sayılmaya çalışılıyor”
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ÖZEL HABER

Dört dönem milletvekilliği yaptığını hatırlatarak sözlerine başlayan CTP eski milletvekili ve LTB eski başkanı Fellahoğlu, “2009 seçimleri benim için zor bir dönemde ancak halkımız bizi bu göreve layık gördü. Mali ve idari yönden LTB belediye başkanı istif etmek zorunda kaldı. 7 Nisan 2013 yılında bir ara seçime gidilecekti. Partimiz belediye başkanlığı için beni seçti. Lefkoşa’nın ve halkın o yaşananları hak etmediğini görüyordu. Lefkoşa perişandı belediye borç batağı içindeydi. Böyle bir durumda halkımız beni seçti. Milletvekilliğini bırakarak batmış bir yapının içine girdik. Şuan ki dönemdeki arkadaşlar bunu yapabilir mi bilmiyorum. Ancak o dönemki siyasi meselelere bakış ve siyasetin insan için yapıldığı daha güçlü bir bakış açısı vardı. LTB 15 aylık dönem benim için hayli zordu ancak severek, isteyerek ve hizmet etme anlayışı içinde olduğumuz için o görevi sırtladık. Bana da o dönem çok şeyler kazandırdı. Türkiye ile projeler hazırladık ve hayata geçirdik. Ülke içindeki şirketlerle işbirlikleri yaptık ve sıfır maliyetle bütün çemberler düzenlendi” dedi. 

Fellahoğlu, “Para yok diye bir mazeret olamaz. Herkes elini taşın altına koydu. Bu katkılarla birlikte çok işler yapıldı. Belediyenin aldığı Devlet katkısı tamamen borçlara ve bankalara gidiyordu. Tek bir kuruş devletten katkı gelmiyordu. O yüzden şuanda anlamıyorum. Şuan. 7-8 milyon katkı alınmış olmasına rağmen maaş ödenemiyor. Biz sıfır katkıyla 4 geriye dönük maaş, bir geriye dönük 13. maaş yani 5 maaş ödedik 15 ayda. Biz dönemimizi tamamladığımızda geriye dönük maaşlar temizlenmişti. Toplam 32 milyon borçla bir belediye devraldık. Lavabolarına sabunun olmadığı bir belediye aldık. O dönem yok sayılmaya çalışılıyor böyle bir strateji var. Böyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Çok profesyonelce bu algı yaratılmaya çalışılıyor. 15 aylık o süreç yok sayılmaya çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

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