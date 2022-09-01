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Fellahoğlu: “Belediyenin parasını ödediği mezbaha özel bir şirkete verildi”

LTB eski başkanı Kadri Fellahoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

01 Eylül 2022 Perşembe 11:05
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Fellahoğlu: “Belediyenin parasını ödediği mezbaha özel bir şirkete verildi”


ÖZEL HABER

LTB eski başkanı Kadri Fellahoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Fellahoğlu, “Mezbahanın çalışmasını 8 yıl önce başlatmıştık. Bir ekip kurduk. Bugün oldu, Belediyenin parasını ödediği mezbaha özel bir şirkete verilmiş ancak hala daha eksikliklerin giderilmesi için çalışıyorlar. Belediye tarafından 8 yılda hayata geçmemiş olması büyük bir kayıp ve eksiktir. Burası devreye konularak ihtiyaçlarımızı karşılayabilirdi. Sonuçta belediye bunun parasını ödedi” dedi.

“YEŞİLIRMAK’TAN DİPKARPAZ’A KADAR AYNI HİZMET VİZYONUNU GÖRMEK İSTERDİM”

Belediyeler reformu hakkında konuşan Fellahoğlu, “Reform çok iddialı bir kelimedir. Sayıyı 28’den 18’e düşürülerek ciddi bir kaos oluşturuldu. Çok dar bir zamana bu iş sığdırıldı. İyi bir ve katılımcı bir çalışma ile bu iş götürülmüş olsaydı iyi bir sonuç alabilirdik. Bu süreç iyi yönetilemedi” dedi. 
Fellahoğlu, “Reform derken Yeşilırmak’tan Dipkarpaz’a kadar aynı hizmet vizyonunu görmek isterdim. Kanalizasyon altyapısı, yağmur drenaj çalışmalarını görmek isterdim. Yerel yönetimlerle ilgili çok ciddi meselelerimiz var. 28’den 18’e sayı düşürülünce bu iş olmadı. En az 1 yıllık bir çalışma isterdi bu iş. Vatandaşın da artık oyunu verirken çok dikkat etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
 

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