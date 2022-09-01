Künye
Kıbrıs 27
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
9 Suriyeli mülteci daha mahkeme huzuruna çıkarıldı
9 Suriyeli mülteci daha mahkeme...
17 yaşında kaza yaptı, kardeşi de yaralandı
17 yaşında kaza yaptı, kardeşi...
Tabancayı şiltenin altına saklamış!
Tabancayı şiltenin altına saklamış!
Sarhoş kafayla polisleri yaraladı
Sarhoş kafayla polisleri yaraladı
Suçüstü yakalandı!
Suçüstü yakalandı!

Fellahoğlu: “Lefkoşa daha iyi bir şehir olabilirdi ama olmadı”

LTB eski başkanı Kadri Fellahoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

01 Eylül 2022 Perşembe 09:55
25 Okunma
Fellahoğlu: “Lefkoşa daha iyi bir şehir olabilirdi ama olmadı”


ÖZEL HABER

LTB eski başkanı Kadri Fellahoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Belediye Başkanı olduğu dönemde Lefkoşa’nın çok kötü bir durumda olduğunu hatırlatarak sözlerine başlayan Fellahoğlu, “LTB’ye geldiğim zaman belediye eksi durumdaydı. Partimiz bize bu görevi uygun görünce, yaşanası bir şehir olmayan Lefkoşa’yı, ayağa kaldırmak için çok kısa bir süre içerisinde yoğun çaba gösterdik. Belediyecilik, siyasetinde ötesinde bir şeydir. CTP’nin yerel yönetim vizyonu oturmuştur. CTP’nin yönetimde olduğu yerel yönetimlerin ciddi başarı öyküleri vardır” dedi.

Fellahoğlu, “O dönem belediye meclis üyelerimiz ile güzel bir ortam yarattık. Herkes siyasi rozetini bir kenara bırakarak iyi bir dayanışma ortamı oluşturuldu. Halk da iş insanlarımız da büyük umut gördü ve bize destek verdiler” ifadelerini kullandı. 

Fellahoğlu, “Belediye tiyatrosu bizim dönemimizde yarım kaldı. Aradan 8 yıl geçti ve orası hala daha yarım bir inşaat olarak duruyor belediyenin yanında. Bu 8 yılda en azından bir kısmı yapılabilirdi. Lefkoşa daha iyi bir şehir olabilirdi ama olmadı.” Eleştirisinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Kadri Fellahoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Usar belediyeyi devraldığı zaman Lefkoşa’mız bambaşka bir yer olacak”
“Usar belediyeyi devraldığı zaman Lefkoşa’mız bambaşka bir yer olacak”
Fellahoğlu: “8 yıl geçmesine rağmen tiyatro binası yarım inşaat olarak duruyor”
Fellahoğlu: “8 yıl geçmesine rağmen tiyatro binası yarım inşaat olarak duruyor”
Çiğdem Aydın'ın konuğu Kadri Fellahoğlu
Çiğdem Aydın'ın konuğu Kadri Fellahoğlu










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim