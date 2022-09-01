Fellahoğlu: “Lefkoşa daha iyi bir şehir olabilirdi ama olmadı”

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LTB eski başkanı Kadri Fellahoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Belediye Başkanı olduğu dönemde Lefkoşa’nın çok kötü bir durumda olduğunu hatırlatarak sözlerine başlayan Fellahoğlu, “LTB’ye geldiğim zaman belediye eksi durumdaydı. Partimiz bize bu görevi uygun görünce, yaşanası bir şehir olmayan Lefkoşa’yı, ayağa kaldırmak için çok kısa bir süre içerisinde yoğun çaba gösterdik. Belediyecilik, siyasetinde ötesinde bir şeydir. CTP’nin yerel yönetim vizyonu oturmuştur. CTP’nin yönetimde olduğu yerel yönetimlerin ciddi başarı öyküleri vardır” dedi.

Fellahoğlu, “O dönem belediye meclis üyelerimiz ile güzel bir ortam yarattık. Herkes siyasi rozetini bir kenara bırakarak iyi bir dayanışma ortamı oluşturuldu. Halk da iş insanlarımız da büyük umut gördü ve bize destek verdiler” ifadelerini kullandı.

Fellahoğlu, “Belediye tiyatrosu bizim dönemimizde yarım kaldı. Aradan 8 yıl geçti ve orası hala daha yarım bir inşaat olarak duruyor belediyenin yanında. Bu 8 yılda en azından bir kısmı yapılabilirdi. Lefkoşa daha iyi bir şehir olabilirdi ama olmadı.” Eleştirisinde bulundu.