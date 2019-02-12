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Feministival 18-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek

12 Şubat 2019 Salı 15:55
Feministival 18-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek

Kadın Eğitimi Kolektifi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Feministival 18-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.Kadın temalı filmlerin gösterimi ve söyleşilerin yapılacağı festival programında her yıl olduğu gibi bu yıl da bir çocuk filmi yer alıyor.

Biletsiz ve ücretsiz gerçekleştirilecek Feministival süresince, Lefkoşa’nın üç farklı yerinde, Güzelyurt, Akdoğan ve Gazimağusa’da gösterimler yapılacak.18 Şubat Pazartesi günü saat 19.00’da Tabipler Birliği Konferans Salonu’nda Sol Anahtarı’nın müzik dinletisiyle başlayacak Feministival’in açılış filmi “9’dan 5’e” olacak.

Feministival programı şöyle:

21 Şubat Perşembe AFSA (Akdoğan) saat:19.00 Film: 9’dan 5’e.

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22 Şubat Cuma GÖÇ-TAŞ Kültür Derneği Lokali saat: 19.00 Film: Emma Goldman Belgeseli.

23 Şubat Cumartesi Baraka Kültür Merkezi saat: 14.00 Film: Ralph ve İnternet.

25 Şubat Pazartesi KTOEÖS Konferans Salonu saat: 19.00 Film: Fetine’yi Ararken. Belgesel üzerine söyleşi.

26 Şubat Salı GÜKAD (Omorfo) saat:19.00 Film: 9’dan 5’e.

28 Şubat Perşembe MAKAMER iş birliğiyle MGA Sakarya (Gazimağusa) saat:19.30 Film: Ölümcül Moda.

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