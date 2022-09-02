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Fenerbahçe Beşiktaş'ın eski yıldızını resmen açıkladı!

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe forvet arayışlarında mutlu sona ulaştı. Sarı-Lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi listesinin bildirilmesine kısa bir süre kala geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Beşiktaş forması da giymiş olan 28 yaşındaki Belçikalı yıldız futbolcu Michy Batshuayi transferini resmen açıkladı. İşte detaylar...

02 Eylül 2022 Cuma 14:18
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Fenerbahçe Beşiktaş'ın eski yıldızını resmen açıkladı!


Yeni sezonda Jorge Jesus ile mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe transferlerine hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Lacivertli ekip transferde son haftaya girilirken, bir ismi daha kadrosuna kattığını duyurdu.

FORVETTE İŞLEM TAMAM!

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Özellikle forvet bölgesi için arayış içerisinde olan Sarı-Lacivertli ekip mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, daha önce Süper Lig'de Beşiktaş forması giymiş olan Michy Batshuayi'yi Avrupa Ligi listesinin bildirilmesine saatler kala kadrosuna kattığını yaptığı 'KAP' bildirimi ile resmen açıkladı.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

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"Kulübümüz, Michy Batshuayi’nin takımımıza transferi için Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu, görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelmektedir."

14 GOL 5 ASİST

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Geçtiğmiz sezonu Beşiktaş'ta tamamlayan Belçikalı golcü, Siyah-Beyazlı formayla çıktığı 42 maçta 14 gol 5 asist katkısı yapmayı başarmıştı.

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