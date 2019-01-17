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Fenerbahçe'de kupa mesaisi başlıyor!

17 Ocak 2019 Perşembe 16:51
Fenerbahçe'de kupa mesaisi başlıyor!

Ümraniyespor Fenerbahçe maçı ile Türkiye Kupası son 16 turu heyecanı devam ediyor. Sezonun ilk yarısından sonra ilk kez resmi bir maça çıkıcak Fenerbahçe sahadan avantajlı bir skorla ayrılmak istiyor. Harun'un sakatlığında Volkan Demirel'in uzun bir aradan sonra yeniden bir resmi maçta Fenerbahçe'nin kalesini koruması bekleniyor. Günün erken saatlerinden itibaren Ümraniye FB maçı için Taraftarlar maç saat kaçta, hangi kanalda sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Ümraniyespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Ümraniyespor Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor deplasmanında avantajlı bir skor ile ayrılarak rövanş maçında sahaya rahat çıkmak isteyen Fenerbahçe’de kaleyi Volkan Demirel’in koruması, yeni transfer Sadık Çiftpınar’ın da ilk kez bir resmi maça çıkması bekleniyor. Tarihlerinde bir kez hazırlık mücadelesinde karşılaşan Ümraniyespor ile Fenerbahçe maçı sarı lacivertli ekibin 4-2'lik galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Bu sezon birçok maçta sürpriz yenilgiler alan Fenerbahçe karşısında Ümraniyespor da galip gelmek istiyor. Ümraniyespor ile Fenerbahçe arasında oynanacak kupa maçı öncesinde taraftarlar saat kaçta ve hangi kanalda sorularının cevabını merak ediyor. İşte Ümraniye Fenerbahçe maçı detayları…

ÜMRANİYESPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı 17 Ocak 2019 Perşembe günü saat 20:30'da oynanacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma ATV ekranlarından da canlı olarak izlenebilecek.

ÜMRANİYESPOR MAÇI İLE VOLKAN DEMİREL DÖNÜYOR

Harun’un sakatlığı sonrası Fenerbahçe’de Ümraniye maçında kalede kaptan Volkan Demirel’in olması kesinleşti. Sezonun ilk yarısındaki Rize maçı sonrası kadro dışı bırakılan ve devre arasında affedilen Volkan, böylelikle uzun bir süre sonra bir resmi maçta Fenerbahçe’nin kalesini koruyacak. Volkan’ın yedeği ise Berke Özer olacak.

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AATIF CHAHECHOUHE TRANSFER OLDU

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'de forma giyin Aatıf Chahechouhe ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı. Çaykur Rizespor Kulübü Sportif Direktörü Yılmaz Bal, yaptığı açıklamada, 32 yaşındaki Faslı futbolcunun teknik direktörleri Okan Buruk'un kadroda görmek istediği önemli bir oyuncu olduğunu belirtti.

Buruk'un isteği üzerine, bu futbolcunun transferi için Fenerbahçeli yöneticilerle görüştüklerini aktaran Bal, “Bu konuda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a çok teşekkür ediyoruz, transferde bize büyük kolaylık sağladı. Futbolcuyla da görüşerek sezon sonuna kadar anlaşma sağladık.” ifadelerini kullandı.

Yılmaz Bal, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından bu futbolcuyla sözleşmenin kısa süre sonra Rize'de imzalanacağını sözlerine ekledi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Çaykur Rizespor'umuz Fenerbahçe'de forma giyen Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe ile yılsonuna kadar anlaşma sağladı.

Transferin gerçekleşmesinde özel çaba sarf eden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a ayrıca teşekkür ederiz.

Aatif Chahechouhe'ya kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.

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