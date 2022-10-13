Fenerbahçe, gruptan çıkma biletini aldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta maçında AEK Larbaca ile deplasmanda karşılaştı. İki penaltının çalındığı maçta sarı lacivertliler 2-1 kazandı ve grupta liderliği bırakmadı.

Fenerbahçe karşılaşmaya Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Lincoln Henrique, Alioski, Arda Güler, Rossi, Pedro 11'i ile çıktı.

Ev sahibi AEK Larnaca ise maça Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Gustavo Ledes, Faraj, Mamas, Sanjurjo, Altman, Trickovski 11'i ile başladı.

İlk yarı, Joao Pedro'nun 16. dakikada attığı golle 1-0 Fenerbahçe üstünlüğü ile sona erdi.

AEK Larnaca, 52. dakikada Altay Bayındır'ın müdahalesi sonrasında penaltı kazandı Ivan Trickovski durumu 1-1 yapmayı başardı.

89. dakikada Osayi'nin ortasında top rakip defansın elinden sekinde hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Batshuayi, Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi.

Sarı lacivertliler, Rossi'nin ceza alanında yerde kalmasından sonra 86. dakikada bir penaltı daha kazandı. Ancak Valencia, penaltı atışından yararlanamadı.

90 dakika sonunda 2-1 kazanan Fenerbahçe, 10 puanla liderlik koltuğunda otururken, ilk 2 sırayı garantileyerek gruptan çıkma biletini de aldı.