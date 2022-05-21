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Fenerbahçe, Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzaladı!

Portekiz'in önde gelen gazetelerinden biri olan A Bola, Jorge Jesus'un Fenerbahçe ile anlaştığını yazdı. Bugün Ali Koç ile buluşan tecrübeli çalıştırıcı 1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 09:05
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Fenerbahçe, Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzaladı!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Sarı-lacivertliler Jorge Jesus ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Portekiz'in önde gelen haber sitelerinden A Bola bu haberi son dakika olarak duyurdu. İşte detaylar...

1 SEZONLUK ANLAŞMA İMZALANDI

Portekiz gazetesi A Bola'nın duyurduğu habere göre; Fenerbahçeli yetkililer ve Jorge Jesus, cuma günü Portekiz'in başkenti Lizbon'da bir araya geldi. Yapılan görüşmelerin ardından Jorge Jesus, 1 sezonluk sözleşme teklifini kabul etti ve el sıkışıldı.

RESMİ İMZA MALATYA'DAN SONRA

Jorge Jesus'un imza atmasının önündeki tek engel olarak Fenerbahçe'nin resmen Şampiyonlar Ligi bileti alması gösterildi.

Fenerbahçe'nin Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a yenilmemesi durumunda Şampiyonlar Ligi biletinin resmileşeceği ve bu gelişmenin ardından Portekizli teknik adamın İstanbul'a gelerek sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

Jorge Jesus'un gelecek hafta İstanbul'a gelmesi için organizasyonun da yapıldığı ve bir imza töreninin de yapılacağı belirtildi.

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