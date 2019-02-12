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12 ŞUBAT 2019 FENERBAHÇE ZENİT MAÇI
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile birlikte ülkemizi temsil eden ekibimiz Fenerbahçe, son 32 turu ilk maçına bu akşam Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde çıkacak.
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FENERBAHÇE ZENİT MAÇI SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Zenit maçı, 12 Şubat Salı günü 20.55'te başlayacak.
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FENERBAHÇE ZENİT MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverler, Fenerbahçe-Zenit maçını beIN Sports 1 kanalından canlı yayınla izleyebilecek.
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FENERBAHÇE ZENİT MAÇ KADROLARI
UEFA listesinde yer almayan Soldado, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Serdar Aziz ve Miha Zayc maç kadrosunda yer almayacak.
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FENERBAHÇE NASIL TUR ATLADI?Avrupa Liginde Anderlecht, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava'nın yer aldığı grupta Fenerbahçe 2. olarak son 32 turuna kalmıştı.
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ZENİT NASIL TUR ATLADI?
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TOLGAY, SADIK VE MOSES OYNAYABİLECEK Mİ?
Ara transfer döneminde takıma katılan ve UEFA listesine eklenen Tolgay Arslan, Sadık Çiftpınar ve Victor Moses, teknik direktör Ersun Yanal'ın şans vermesi halinde ilk 11'de forma giyebilecek.
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2017-18 sezonunda kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giyen Neto, kiralık sözleşmesinin ardından Rus ekibine geri döndü.
Portekizli defans oyuncusu, şans verilmesi halinde Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'na bu kez rakip takım formasıyla çıkacak.
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Fenerbahçe Zenit Avrupa Ligi maçı hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 32 turu ilk maçında Rusya takımı Zenit'i bu akşam Ülker Stadyumu'nda ağırlayacak. Fenerbahçe Zenit maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanallardan canlı yayınla izlenebilecek? Fenerbahçe'nin muhtemel maç kadrosunda 11'de kimler yer alacak? İşte Fenerbahçe Zenit maçı hakkında tüm merak ettikleriniz.
12 Şubat 2019 Salı 10:28
Son Güncelleme: 12.02.2019 10:31