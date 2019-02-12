Fenerbahçe Zenit Avrupa Ligi maçı hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 32 turu ilk maçında Rusya takımı Zenit'i bu akşam Ülker Stadyumu'nda ağırlayacak. Fenerbahçe Zenit maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanallardan canlı yayınla izlenebilecek? Fenerbahçe'nin muhtemel maç kadrosunda 11'de kimler yer alacak? İşte Fenerbahçe Zenit maçı hakkında tüm merak ettikleriniz.