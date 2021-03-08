Fenerbahçeliler Derneği, Pandemi Hastanesi’ni ziyaret etti

Dernek Başkanı Özdamar ziyarette yaptığı konuşmada bir yılı aşkın bir süredir ülkeyi etkisi altına alan Covid-19 pandemisinde insanüstü performans gösteren ve özverili çalışmalarda bulunan tüm sağlık çalışanlarına cinsiyet ayrımı yapılmaksızın teşekkür ettiklerini belirtti.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nden verilen bilgiye göre, Özdamar, sağlık çalışanı kadınların mesai saatleri dışında evlerinde çocuk ve eşlerine karşı sorumluluklarının ve mesailerinin devam ettiğini, toplum olarak herkesin bunun farkında olup kadınların yükünü hafifletmek adına onlara yardımcı olunması gerektiğini dile getirdi.

Özdamar ayrıca pandemi koşulları nedeniyle temsili olarak bir noktaya ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek tüm emekçi kadınların kadınlar gününü kutladıklarını söyledi.