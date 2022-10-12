Fenerbahçeliler maça gidemiyor!

ÖZEL HABER

Güney Kıbrıs'ta 'Cyprus Sport Organisation' tarafından alınan yeni bir karar ülkemizdeki Fenerbahçe taraftarlarını şok etti.

Bu karara göre Güney Kıbrıs'ta oynanacak Fenerbahçe-AEK Larnaka maçına gidecek olan kişilerde Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı aranıyor.

Bu kimliğe sahip olmadan da Güney Kıbrıs'a geçebilenlere maç yasağı getirilmesi başta Fenerbahçe taraftarları olmak üzere tüm ülkede büyük yankı uyandırdı.

Bu uygulamaya gidilmesinin nedeni ise 'KKTC resmen tanınmadığı için, resmi bir evrak ibraz edilmesi gerekiyor' diye açıklandı.

Gündem Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Çiğdem Aydın, sabah programında bu konuyu gündeme getirerek, Güney Kıbrıs'ın yaklaşımına tepki gösterdi.

Maça gidebilmek için 60 Euro'ya bilet alan yaklaşık 200 taraftarın maça gitmekten mahrum bırakıldığını belirten Aydın, normalde Güney Kıbrıs kimliği ile Güney'e geçiş sağlandığını belirterek, maç için alınan bu kararı kınadı, Güney'in ırkçı tavrını eleştirdi.

Aydın, 'böyle bir saçmalık olamaz' diyerek, "barıştan, hoşgörüden, evrensellikten uzak bu yaklaşımı ancak Rumlar yapardı" ifadelerini kullandı.