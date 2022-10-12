Künye
Kıbrıs 29
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Lefkoşa'da çocuğa cinsel istismar!
Lefkoşa'da çocuğa cinsel istismar!
Eski eşinin evini soydu!
Eski eşinin evini soydu!
Tartıştığı Kızın Yüzünde Bardak Kırdı
Tartıştığı Kızın Yüzünde Bardak Kırdı
Arabayı bilerek duvara vurdu!
Arabayı bilerek duvara vurdu!
banner107

Fenerbahçeliler maça gidemiyor!

Güney Kıbrıs'ta 'Cyprus Sport Organisation' tarafından alınan yeni bir karar ülkemizdeki Fenerbahçe taraftarlarını şok etti. 

12 Ekim 2022 Çarşamba 14:00
1084 Okunma
Fenerbahçeliler maça gidemiyor!



ÖZEL HABER

Güney Kıbrıs'ta 'Cyprus Sport Organisation' tarafından alınan yeni bir karar ülkemizdeki Fenerbahçe taraftarlarını şok etti. 

Bu karara göre Güney Kıbrıs'ta oynanacak Fenerbahçe-AEK Larnaka maçına gidecek olan kişilerde Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı aranıyor.

 Bu kimliğe sahip olmadan da Güney Kıbrıs'a geçebilenlere maç yasağı getirilmesi başta Fenerbahçe taraftarları olmak üzere tüm ülkede büyük yankı uyandırdı. 

Bu uygulamaya gidilmesinin nedeni ise 'KKTC resmen tanınmadığı için, resmi bir evrak ibraz edilmesi gerekiyor' diye açıklandı. 

Gündem Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Çiğdem Aydın, sabah programında bu konuyu gündeme getirerek, Güney Kıbrıs'ın yaklaşımına tepki gösterdi. 

Maça gidebilmek için 60 Euro'ya bilet alan yaklaşık 200 taraftarın maça gitmekten mahrum bırakıldığını belirten Aydın, normalde Güney Kıbrıs kimliği ile Güney'e geçiş sağlandığını belirterek, maç için alınan bu kararı kınadı, Güney'in ırkçı tavrını eleştirdi. 

Aydın, 'böyle bir saçmalık olamaz' diyerek, "barıştan, hoşgörüden, evrensellikten uzak bu yaklaşımı ancak Rumlar yapardı" ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vatandaşa sorduk, üç isim öne çıktı. İşte o isimler…
Vatandaşa sorduk, üç isim öne çıktı. İşte o isimler…
Yağışlı hava geliyor!
Yağışlı hava geliyor!
Cem Dana Gazimağusa'dan bağımsız aday olacak!
Cem Dana Gazimağusa'dan bağımsız aday olacak!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim