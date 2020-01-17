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Fenerbahçe’nin Gaziantep kadrosu açıklandı

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın aday kadrosu belli oldu. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden 4 yıldız kadroda yer almadı.

17 Ocak 2020 Cuma 17:34
Fenerbahçe’nin Gaziantep kadrosu açıklandı

Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de kamp kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Ersun Yanal, 21 kişilik kadroda Mehmet Ekici’ye de yer verdi. Ersun Yanal, sezon başında kadro dışı bıraktığı Mehmet Ekici’yi kupadan sonra ligde de kupaya ekledi.

Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Hasan Ali Kaldırım, Moses, Zajc ve Sadık Çiftpınar yer almadı. Henüz lisans çıkartılmayan yeni transfer Falette de kadroya dahil edilmedi.

Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında Kalyon Stadı’nda yarın oynanacak karşılaşma saat 20:00’de başlayacak.

İşte Fenerbahçe’nin Gaziantep kadrosu:

“Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Zanka, Serdar Aziz, Mauricio Isla, Jailson, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriqi”

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe
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