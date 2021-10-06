Ferdi Sabit Soyer: “Meclisin hali memleketin hali”

Bahar Sancar - ÖZEL HABER

Eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meclisin kapanamaması ve Pazartesi günü de açılamaması hakkında konuşan Ferdi Sabit Soyer, “Meclis kapanamadı ve nisap sorunu nedeniyle açılamadı. Kapanma kararı olmadan kapanmaya başladı bu meclis. Meclisin hali memleketin halidir. İnsanların cüzdanları kapanma kararı olmadan kapamaya başladı. Hayat korkunç bir pahalılık içerisindedir. Gezip dolaşıyorum kasaplarla sohbet ediyorum. 20-30 liralık hatta 10 liralık kıyma alanlar var diyorlar. İşletmelerimizin önemli bir kısmı ciddi bir bunalım içerisinde. Memlekette insanların yaşamında ve ekonomide adı konmamış zorluklara karşı gerçek anlamda bir zorluk var. Memlekette iflas ilan edilmeden vatandaşın hepsi ciddi bir borç sarmalına girdi. İşletmelerimiz de duvara vurmak üzeredir. Bu gerçek ortada dururken ve yaşadığımız tüm bu çıkmazlar ortadayken, bu gerçeği görüp kabullenip bunu tersine çevirme enerjisinin yolunun açılması gerekir. Ama burada karşı karşıya kaldığımız en mühim mesele bu gerçeği görmemek, reddetmek, üzerini örtmek ve hayallerle dolu bir şekilde bu meseleyi yok sayıp gitmektir” dedi.

