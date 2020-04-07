Ferhat Atik’in “Kristal Gece” kitabı artık sesli…

Akademisyen ve yazar Ferhat Atik’in ödüllü Kristal Gece adlı kitabı sesli yayınlanacak.
Nazilerin 2. Dünya Savaşı’ndaki Yahudi soykırımının anlatıldığı çarpıcı kitap, ücretsiz olarak sesli yayınlanacak.
Kristal Gece adlı romanın ilk bölümü yarın yayınlanacak, kitapseverler Facebook üzerinden dinleyebilecek.
Kristal Gece adlı kitabı seslendirenler arasında Hakan Mengüç, Yelda Cumalıoğlu ve Çağrı Dörter gibi isimler yer alıyor…
2019 yılında Türkiye Altın Kalem Ödülü’ne layık görülen Kristal Gece, Türkiye’de de yoğun ilgi görmüş, 130 binden fazla satışı gerçekleşmişti.
Atik’in çarpıcı romanı İngilizce ve İbranice’ye de çevriliyor…